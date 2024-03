Els pescadors catalans recullen 120.000 litres de residus del mar

Els pescadors catalans han retirat més de 120.000 litres de brossa del mar durant el 2023 en el marc del projecte Pesca Neta, el doble que l'any anterior. L'increment de deixalles respon a l'augment d'embarcacions adherides al projecte Pesca Neta, que involucra 900 pescadors.

Entre els ports tarragonins, el de l'Ametlla de Mar és el que ha tret més deixalles, 10.887 litres. Segons els pescadors, la majoria dels residus són plàstics, sobretot tovalloletes higièniques, envasos, però també bidons, llaunes i altres elements com ara fusta, quitrà i carbó d'antigues barques. Abans d'arribar a port, els pescadors de l'Ametlla registren a través d'una aplicació mòbil totes les deixalles que s'han enredat a les xarxes durant la seva jornada laboral, juntament amb el peix del dia. La classifiquen en funció del tipus i el pes, a més de complementar-ho amb fotografies que documenten la troballa.

Tota la flota catalana participa des de fa tres anys en aquesta iniciativa, que ha registrat la retirada de 240.000 litres de brossa, la meitat de la qual l'any passat. Segons dades del departament, el port que ha registrat una major retirada de deixalles en el conjunt del litoral català és el de Palamós, a Girona, després de recollir 28.052,25 litres de brossa.

Conscienciar el conjunt de la població i en especial, les noves generacions, és un dels altres reptes que es marca el projecte de Pesca Neta. "El problema està a terra, no pas al mar", ha remarcat Margalef. En aquest sentit, la iniciativa es complementa amb activitats dirigides als joves i estudiants tant de primària com de secundària, amb activitats didàctiques que reforcen els missatges per tenir cura del medi ambient, també el marí. Així, es combinen testimonis de pescadors a les aules amb tallers de biodiversitat marina de la mà de responsables de projectes científics i xerrades divulgatives.