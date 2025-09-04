Els Mossos d'Esquadra investiguen un agent de la Policia Local per assetjament sexual

La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra investiguen un agent de la Policia Local de Vila-seca per assetjament sexual. Tal com ha avançat 'Porta Enrere', els fets van passar a principis d'agost i els Mossos han rebut dues denúncies, una de les quals d'una altra agent del cos municipal. L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va signar un decret la setmana passada en el qual li retirava l'arma a l'agent i donava un termini de quinze dies per tal de recollir informació i decidir si obre un expedient. Paral·lelament es va activar el protocol d'assetjament laboral a petició de la policia denunciant.
En el moment dels fets, l'home estaria exercint les funcions de cap de torn de nit, si bé no seria un comandament del cos. Tal com indica 'Porta Enrere', el denunciat hauria intentat agredir sexualment la seva companya de feina als vestidors de la comissaria. L'altra dona que ha denunciat l'agent és una ciutadana que hauria rebut missatges del policia a través de les xarxes socials. El denunciat hauria obtingut les seves dades després d'haver-li posat una denúncia.
Segons fonts municipals, el denunciat està de baixa laboral, activada per ell mateix.