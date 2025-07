Els Bombers esperen donar per controlat l'incendi de Paüls aquesta tarda

Els Bombers esperen donar per controlat l'incendi de Paüls aquest dijous a la tarda "si tot evoluciona de forma favorable". Així ho ha explicat el cap d'intervenció, Juanma Gonzalves, qui ha apuntat que per donar-lo per extingit hauran de passar "alguns dies més". L'incendi es va donar per estabilitzat dimecres cap a la una del migdia i s'ha mantingut estable durant la nit.

La pluja caiguda a la zona en les darreres hores ha ajudat molt els bombers, que han estat consolidant el perímetre i revisant fumeroles i punts calents amb drons equipats amb càmeres tèrmiques, i han descartat represes. Bombers manté un dispositiu de 180 efectius amb 46 dotacions, 25 de les quals vehicles d'aigua, i tres mitjans aeris.

Algunes pistes han quedat compromeses pel trànsit de vehicles a causa de la precipitació d'aquesta matinada en aquest punt de l'incendi, però això no impedeix la mobilitat d'efectius a la zona.

Aquest matí s'està fent un vol de reconeixement al llarg dels 44 quilòmetres de perímetre, que és de 3.321,16 hectàrees segons els Agents Rurals.

Bombers mantindrà el dispositiu actual al llarg del dia, amb la Unitat Mitjana de Comandament desplegada. D'altra banda, i tal com estava previst, els efectius de la Unitat Militar d'Emergències s'han retirat.