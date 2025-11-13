Els amfiteatres romans seran els protagonistes de la Tarraco Biennal 2025, el congrés d'Arqueologia i Món Antic que enguany arriba a la setena edició. Investigadors de renom internacional debatran a Tarragona els dies 20 i 21 de novembre sobre el paper i l'evolució d'aquests espais com a recintes d'espectacle, arquitectura pública i memòria històrica. S'abordarà l'estudi d'amfiteatres situats a Durrës (Albània), El Djem (Tunísia), Cartagena, Clunia (Burgos), Ategua (Còrdova), Emerita Augusta (Mèrida) i Tarraco. Les ponències tractaran les intervencions arqueològiques recents, les innovacions tècniques en la seva construcció, els processos de conservació i rehabilitació, i les transformacions urbanes que han suposat.
La trobada, que comptarà amb una vintena de ponents i un centenar d'assistents, es tancarà amb una conferència sobre el pla director de l'amfiteatre de Tarragona. Els seus responsables n'explicaran les directrius i les accions previstes. La redacció del pla es va encarregar l'any passat per part de l'Ajuntament de Tarragona.
En la presentació del congrés, el director Joaquin Ruiz de Arbulo ha explicat la importància de l'amfiteatre tarragoní perquè "explica tota l'evolució de la ciutat des dels orígens al món romà fins a les èpoques medieval i moderna". El monument, segons el catedràtic d'Arqueologia de la URV, "és molt complex i atractiu per la seva diversitat d'usos al llarg de la Història i està molt ben conservat a l'interior". Diu també que "encara té molts aspectes per conèixer des del punt de vista científic".