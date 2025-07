Els alcaldes afectats pel foc de Paüls reclamen la declaració de zona catastròfica

Els alcaldes de Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover i Tivenys han fet arribar una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa. En la missiva inventarien les mesures més urgents i immediates que cal fer a la zona i demanen que els cinc municipis del Baix Ebre afectats per l'incendi forestal siguin declarats zona greument afectada per una emergència de protecció civil (zona catastròfica). Enric Adell, Roger Aviñó, Jordi Forné, Rosalia Pegueroles i Eladi Galbe sol·liciten a Illa que traslladi la petició al govern central, així com la reunió que el cap del Govern va prometre dur a terme i on els batlles volen abordar actuacions a mitjà i llarg termini, que implicaran també "una coordinació efectiva" amb el Parc Natural dels Ports.

La carta planteja "un pla de col·laboració i d'ajuts coordinats" per poder "donar resposta a les urgències immediates, així com planificar les accions de recuperació i prevenció a curt, mitjà i llarg termini".

Entre les actuacions més imminents es demana l'ampliació i reforç de les brigades de gestió forestal i la gestió adequada de les 3.300 hectàrees cremades; i construir noves basses, obrir pistes i crear franges de seguretat més àmplies als voltants dels pobles per millorar i garantir zones de treball "segures" per als bombers i els cossos d’emergència en cas d'un futur incendi. L'obertura de camins, municipals i veïnals; la gestió de l'arbrat cremat als vorals dels camins i la creació de franges de seguretat de com a mínim cinc metres per evitar riscos i perills per a la població "quan comencin a caure" arbres i branques "en els pròxims dies o setmanes"; actuacions per evitar l'erosió de camins i zones afectades pel foc quan plogui; les reparacions provisionals de ferms als camins per garantir que s'hi pugui circular amb vehicles, mentre no es puguin fer millores definitives; ajuts amb personal i recursos econòmics perquè els veïns damnificats puguin entrar a finques, negocis, i les cases particulars; i la recuperació de les infraestructures "essencials" danyades per a l'extinció d'incendis (hidrants, basses contra incendis i de reg i canonades trencades). Finalment, també es fa menció de les connexions de telefonia, que cal restablir, per garantir que futures emergències no enganxin a la població amb senyals dèbils o falta de cobertura.