Els afectats per la falta de places escolars públiques proposen reobrir la línia eliminada

Després de diverses mobilitzacions i una recollida de firmes aquesta mateixa setmana, la Plataforma de famílies afectades per la zona educativa D de Reus s'han reunit amb representants polítics al Parlament per denunciar la situació d'una vintena de famílies que no tindrien plaça escolar pública a la zona amb la zonificació escolar presentada al febrer d'enguany.

El portaveu David Nogués ha insistit que el nou mapa escolar de Reus es va publicar amb modificacions no consensuades ni comunicades a les direccions escolars ni a les associacions de famílies d'alumnes. "Això va demostrar que es va modificar de forma unilateral i silenciosa sense explicacions a la comunitat educativa", ha recriminat. "Ens veiem perjudicats perquè se'ns han negat drets a l'educació en condicions d'igualtat i en comparació a la resta del municipi", ha afegit.

Nogués ha assenyalat que la zona escolar D de Reus compta amb tres escoles públiques, mentre les altres zones en tenen entre cinc i sis. Les famílies no accepten portar els fills a escoles públiques de fora de la zona D o a les escoles concertades perquè no facilitar "la conciliació familiar" ni s'adequa a "les creences". Proposen reobrir una línia escolar pública. "La devien tancar per qüestions demogràfiques, però actualment es necessita. Hi ha la infraestructura, hi ha el projecte i hi ha els nens que ho demanen", ha dit Nogués.

Els grups parlamentaris han assegurat a la plataforma d'afectats que totes les famílies podran accedir a una plaça pública de zona si "era la seva preferència" i no se'ls assignaran places fora de zona o a l'escola concertada.