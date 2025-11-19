El dubte nuclear

L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV), l'empresa que gestiona les tres plantes atòmiques tarragonines, veu cada cop més a prop la possibilitat de de mantenir en funcionament les centrals més enllà de la data anunciada de tancament i reitera que estan preparats tècnicament per fer-ho.
La petició al govern central dels propietaris de la central extremenya d'Alamaraz de prorrogar el seu funcionament és, en aquest sentit, una "bona notícia", segons el director general d'ANAV, Paulo Domingues. "Estem a l'expectativa, esperant a veure quina és la reacció del poder polític", ha assegurat.
Domingues ha afirmat que les centrals estan en "perfectes condicions tècniques" per superar les més de quatre dècades de funcionament. Sobre el paper, el govern preveu el tancament d'Ascó I l'octubre del 2030; Ascó II l'octubre del 2032 i Vandellós II el febrer del 2035. Però la petició de pròrroga d'Almaraz obre noves expectatives per a l'empresa que explota les plantes atòmiques.
El director general de l'empresa ha recordat que per entrar a una hipotètica cinquena dècada d'operació caldria superar una revisió periòdica de seguretat, un procés que les instal·lacions han de passar a l'inici de cada cicle autoritzat d'operació cada deu anys. Un procés que les nuclears de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona van superar entre els anys 2020 i 2021. També, ha afegit, ha estat l'única de l'Estat a superar voluntàriament l'escrutini de la missió SALTO de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, que avaluava la capacitat d'operar a llarg termini.
Amb tot, ANAV es mostra prudent i no anuncia encara quan podria presentar formalment la petició d'allargar la vida útil de les centrals amb l'argument que és una decisió que encara està fora del seu abast. Malgrat això, Domingues ha ressaltat en valor el pes de l'energia nuclear dins de l'economia catalana, com a responsable de prop del 59% dels 19 TWh d'electricitat produïda a Catalunya l'any passat. També el "retard" en la implantació de fonts energètiques alternatives. O com als Estats Units, la central de North Anna, "bessona" d'Ascó, ha estat autoritzada per a funcionar fins als 80 anys.