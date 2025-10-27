La DOP Siurana espera produir cinc milions de litres d'oli

La Denominació d'Origen Protegida Siurana espera doblar aquest 2025 la campanya d'oli verge extra de l'any passat i produir-ne cinc milions de litres. Es tractaria d'una collita per damunt de la mitjana, segons ha explicat el president de la DOP Siurana, Antoni Galceran. Enguany, l'oli tindrà una qualitat "molt bona", perquè els arbres no han patit malalties com la mosca de l'oliva o altres tipus de fongs.
Es preveu una campanya amb uns preus "més moderats". Calculen vendre les garrafes de 5 litres a 42 euros i les de 2 litres a 19 euros. Galceran ha assegurat que amb aquestes xifres ja es poden "complir" els costos de producció després de tres campanyes marcades per la sequera i la baixa producció.