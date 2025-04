Es dispara la presència d'1,3-Butadiè al Morell i Constantí durant 2024

Les dades de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire a Tarragona revelen que durant aquest 2024 s'ha disparat la presència de l'1,3-Butadiè -una substància reconeguda com a cancerígena- a l'entorn del Morell i Constantí, tocant al polígon petroquímic nord. El nivell mitjà detectat pels mesuraments passius al Morell ha arribat als 2,7 micrograms per metre cúbic, gairebé el doble respecte els 1,43 del 2023 per "incidències puntuals", segons els responsables de l'estudi.

També Constantí, una de les poblacions al polígon petroquímic nord, ha vist com s'ha incrementat la presència d'1,3-Butadiè a l'aire al llarg del 2024 passat. La mitjana detectada pels mesuradors passius ha pujat fins els 1,96 micrograms per metre cúbic. Un valor que fregar el llindar esmentat de 2, que es basa la recomanació màxima per part de l'administració ambiental d'Ontario, al Canadà.

La indústria recorda que la presència del compost a l'aire no està regulada pel que fa a les immissions -les concentracions en punts concrets del territori-, tot i superar el valor màxim de referència de 2 micrograms per metre cúbic anuals adoptat per la mateixa indústria.

Impulsat per Repsol, amb els suport de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la coordinació de l'Institut Cerdà i la direcció científica de la Universitat Rovira i Virgili, l'estudi arriba enguany a la seva setena edició i ha analitzat la presència d’un total de 75 compostos orgànics volàtils en 22 punts de quinze poblacions de l’entorn dels polígons petroquímics nord i sud. Per establir punts de comparació, s'hi inclouen mesures de municipis allunyats i sense activitat, com Prades, o una referència de Barcelona ciutat.