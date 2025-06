Dinou detinguts en un operatiu policial contra el top manta

L'operatiu dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional, desplegat a Salou aquest dimarts contra el top manta s'ha saldat amb dinou detinguts i una gran quantitat de material falsificat comissat. Divuit dels arrestats ho són pels presumptes delictes d'organització criminal i contra la propietat industrial, mentre que un altre ho ha estat per alteració de l'ordre públic.

El dispositiu, dirigit contra una organització criminal dedicada a la venda i distribució de material falsificat per al top manta estava format per 300 agents, entre Mossos i Policia Nacional. A més d'agents de seguretat ciutadana i ordre públic, també han pres part en l'operatiu, l'helicòpter i la unitat de drons. La investigació segueix oberta, segons han informat els Mossos.

S'han practicat una desena d'escorcolls en habitatges i magatzems: sis a Salou i la resta a Reus i les Borges del Camp (Baix Camp). Un grup de manters ha reaccionat als escorcolls amb llançaments de pedres contra la línia policial. Tres mossos han resultat ferits lleus i s'han produït danys a vehicles particulars i policials.

A principis de juny ja hi va haver una operació, en aquest cas de la Guàrdia Civil, en dos magatzems on els manters guardaven mercaderia i els Mossos ja es van desplegar per evitar una escalada de tensió. Unes desenes de venedors van protestar contra la intervenció policial i ja es van produir llançaments i es van muntar barricades.