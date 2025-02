Dimiteix l'alcalde de Cambrils

L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, renuncia a l'alcaldia davant la impossibilitat d'aprovar els pressupostos i continuar amb els projectes iniciats. L'actual govern del PSC, ERC i Comuns s'ha quedat en minoria, amb vuit regidors, després que Junts hagi abandonat l'executiu municipal per l'expulsió del regidor d'Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza.

En una roda de premsa aquest dilluns, Clúa ha explicat que fa "un pas al costat per facilitar la construcció de noves majories" i ha assenyalat que a partir d'ara s'obren diferents "possibilitats de pacte" que hauran de decidir els partits. "Cambrils no es mereix allargar més aquesta situació ni veure’s sotmesa a possibles mocions de confiança o de censura", ha justificat el batlle.

Alfredo Clúa ha explicat que no ha aconseguit "els suports necessaris" per "garantir" el pressupost municipal d'enguany, després de la ronda de contactes amb els grups municipals que va fer la passada setmana. L'alcalde ha insistit que "va fer el que creia que havia de fer per responsabilitat", tot i la situació a la qual s'ha arribat i que "no podia dedicar la major part dels seus esforços a apagar incendis". El batlle ha defensat que renuncia al càrrec per "lleialtat a Cambrils" i per facilitar que "es puguin conformar noves majories".