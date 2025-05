Dies de circ

La 29a edició de la Fira Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, ha arrencat aquest dimecres a Reus. S'allargarà fins diumenge i s'hi podran veure desenes de novetats del sector en diferents espais de la ciutat. La Fira Trapezi també té la vessant professional, enguany amb una col·laboració amb el Quebec que permet incrementar la vocació d'aparador global perquè artistes i companyies puguin mostrar les seves creacions.

"És una festa major pel sector. Totes les propostes que hi ha aquí és perquè les companyies s'ho mereixen. No és només venir a descobrir, sinó que també és una porta al mercat perquè Catalunya, Espanya i el món comenci a contractar", han remarcat Alba Sarraute i Cristina Cazorla, codirectores del certamen.

Amb una programació per a tots els públics, l'edició d’enguany reuneix companyies internacionals de renom com Cie Bêtes de Foire, Cirque Pardi o Les filles du Renard Pâle, entre altres, que oferiran espectacles, com 'A cada pas' de Pepa Plana, així com propostes de companyies com la Cia. de Circo Nueveuno amb 'Todo lo posible' o 'Mahmud y no solo Mahmud' de PuntoCero Company. Cazorla ha afirmat que queden poques entrades disponibles.

A més de les actuacions principals, el Trapezi també comptarà de nou amb activitats complementàries, com firaires i artistes itinerants, així com una programació especial per als més petits, sota el paraigua de la companyia Circo Carpa Diem. "Les propostes són molt diferents perquè hi ha moltes possibilitats de circuits i programació; en tenim per a totes les edats i de gran i petit format", ha apuntat Cazorla.

A banda, Trapezi fa la funció de fira del sector i organitza com cada any les Jornades Trapezi Pro Catalan Arts, un punt de trobada del sector per tal d'afavorir vincles i complicitats entre professionals i entitats del món del circ, promoure el treball artístic, presentar creacions actuals i proposar possibles col·laboracions.