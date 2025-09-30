El dia més plujós en tres dècades

L’episodi de pluges que van caure entre diumenge i dilluns a les Terres de l’Ebre ha deixat registres històrics, com els més de 300mm de precipitació en 24 hores a Amposta. A la capital del Montsià hi va ploure més dilluns que en els 10 mesos anteriors. En aquesta estació, així com a les dels Alfacs i l’Aldea, dilluns va ser el dia més plujós en més de 30 anys de dades, segons recull el Servei Català de Meteorologia (Meteocat). A més, en diversos punts del Baix Ebre i del Montsià es van superar àmpliament els 100 mm acumulats entre diumenge i dilluns.
Com recorda el Meteocat, a la zona no és estrany que s’hi registrin aiguats localment molt abundants, però l’episodi d’aquest setembre és un dels més destacats, “comparable als de l’1 de setembre de 2021 a les Cases d’Alcanar o el del 2 de setembre de 2023 a Santa Bàrbara”.
D’altra banda, la pluja intensa va anar acompanyada d’una elevada activitat elèctrica, amb un total de 1.827 llamps registrats a Catalunya, i es va produir en el context de les restes de l’huracà Gabrielle, que en la seva entrada al Mediterrani va afavorir la presència d’aire càlid i molt humit a l’extrem sud de Catalunya. Aquest factor, combinat amb la topografia de la zona, va contribuir a la formació de tempestes molt intenses i persistents.