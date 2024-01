Detingudes 13 persones a França per un doble assassinat a Salou

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la policia francesa han detingut tretze persones a França presumptament vinculades amb l'assassinat de dos joves el 3 de maig de 2023 a Salou.

La guerra pel control del narcotràfic a Marsella i al seu entorn es va traslladar al municipi turístic quan membres de l'organització criminal 'DZ Mafia' van matar a dos rivals de clan 'Yoda'. Van disparar diversos trets contra ells amb fusells AK-47. Un d'ells va morir a l'acte mentre que l'altre hores més tard a l'hospital. En la seva fugida, els agents van detenir un dels sicaris a l'àrea de servei del Mèdol, al punt quilòmetre 237 de l'AP-7, el qual va ingressar a presó per ordre del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona.

Durant vuit mesos d'investigació, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional Francesa han treballat conjuntament per detenir els implicats en aquest doble homicidi comès a la plaça de les Palmeres de Salou. Les indagacions de la investigació van permetre apuntar que darrere d'aquest doble assassinat hi havia persones vinculades amb el crim organitzat a Marsella i, que presumptament, havien preparat l'acció des de França. Les tasques de la policia científica dels Mossos, mitjançant estudis lofoscòpics i balístics, van permetre ubicar i localitzar els autors dels fets. Davant d'aquesta vinculació del grup amb el territori francès, els investigadors va contactar amb els oficials d'enllaç francesos a Catalunya per compartir informació i coordinar la investigació.

El 15 de gener es va fer una "important" operació coordinada pels dos jutges d'instrucció del JIRS de Marsella i la magistrada de Tarragona, coordinats per EUROJUST. Més de 80 investigadors francesos, amb el suport de la Brigada de Recerca i Intervenció de Marsella i en presència d'investigadors dels Mossos d’Esquadra, van detenir cinc homes i vuit dones, entre 19 i 55 anys. Algunes d'aquestes persones ja es trobaven a les presons franceses per altres causes.

Amb les tretze detencions, els cossos policials han donat per tancada la investigació del doble assassinat i també asseguren que s'han desarticulat les cèl·lules que es van desplaçar fins a Salou.