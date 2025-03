Detenen una interna condemnada per assassinat i que estaria planificant un altre homicidi

Els Mossos d'Esquadra han detingut durant un permís sense vigilància una presidiària del centre penitenciari Mas d'Enric, al Catllar, condemnada per assassinat, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La detinguda és María Ángeles Molina, Angie, condemnada a 18 anys de presó el 2013 per matar una amiga seva de la feina el 2008 i suplantar-li la personalitat per cobrar assegurances i crèdits a nom seu, en el que es va conèixer popularment com el 'crim perfecte'.

La detenció es va produir a les portes de la presó tarragonina quan la interna tornava del permís. La investigació està en mans del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona i la causa està sota secret de sumari. Segons el Diari de Tarragona, ara se l'hauria detingut perquè maquinava un altre homicidi.

La interna va prestar declaració davant del jutge i ha quedat en situació de llibertat en relació amb els fets que s'investiguen. La dona ha tornat a la presó per continuar el compliment de la condemna que se li va imposar l'any 2013 per un crim comès el 2008.

El crim perfecte

Segons la condemna de 22 anys de presó de l'Audiència de Barcelona, rebaixada posteriorment a 18 anys pel Tribunal Suprem, 'Angie' va quedar amb la víctima el 19 de febrer del 2008 per sopar en un apartament que ella mateixa havia llogat en nom de la víctima i el cadàver va ser trobat dos dies més tard.

Després del sopar, l'acusada va asfixiar amb una bossa de plàstic al cap "tancada amb diverses voltes de cinta aïllant al voltant del coll que li va produir la mort per asfíxia mecànica".

La dona encarregada de la neteja va trobar el cadàver el 21 de febrer en un sofà, completament nua i sense signes de violència. L'únic que es va trobar a l'apartament van ser unes botes i una perruca de color negre al costat del cadàver, en el qual es van trobar moltes restes biològiques de l'acusada.

Aquesta va voler simular un delicte de caràcter sexual impregnant amb esperma que pertanyia a dos homes diferents que havien estat contractats en una casa de prostitució perquè ejaculessin en dos pots que portava l'acusada.

Setmanes després del crim, en el registre del domicili de Molina, es van trobar el DNI original de la víctima, quatre targetes de crèdit a nom de la víctima, una perruca de color negre i un tiquet per la compra de cloroform, entre altres elements. Al pis del seu xicot es va trobar nombrosa documentació de la víctima amagada en un moble i darrere de la cisterna del vàter.

Segons el tribunal, l'acusada es va voler buscar una coartada, anant justament aquell dia fins a Saragossa per buscar les cendres de la seva mare, que havia mort feia més d'un any. Així, va pagar el peatge d'anada amb el sistema Teletac, però el de tornada el va pagar en efectiu, perquè no es pogués determinar exactament l'hora de retorn.