Desigualtat en l'estat dels embassaments de Tarragona

Els embassaments de la demarcació de Tarragona tenen unes reserves d'aigua desiguals després de les pluges d'aquest març. En un extrem hi ha el pantà de Margalef (Priorat), que porta aproximadament una setmana sobreeixint-se, en una imatge molt poc freqüent a la comarca. Però en canvi, també al Priorat, els de Siurana i els Guiamets es troben tots dos al 22%.

Les pluges registrades aquest març han millorat les reserves dels embassaments de la demarcació i alguns d'ells no presentaven volums de reserves similars des de fa anys. El més gran de la província és el de Siurana, amb una capacitat d'emmagatzematge de 12,2 hm3. Aquest dijous ha arribat al 22,2% (2,7 hm3) després d'una tendència positiva els últims dies que se seguirà mantenint per l'aportació dels barrancs. Els registres actuals no es veien des del juny del 2022, quan es va assolir el 22,6% de capacitat. Des d'allà, tendència descendent fins a quedar al 0,6% l'octubre de l'any passat. De fet, des del propi juny del 2022 no s'arribava al 20%.

També al Priorat, l'embassament de Margalef presenta una imatge força insòlita aquests dies, amb l'aigua sobreeixint per damunt la presa que reté 2,3 hm3. Porta en aquesta situació des de la setmana passada, per alegria dels municipis que se n'abasteixen -Margalef, la Bisbal de Montsant, la Vilella Baixa i Cabacés- i que havien passat mesos molt difícils l'any passat, quan el pantà pràcticament es va assecar.

Al Baix Camp, Riudecanyes ha pujat progressivament les darreres setmanes fins al 49% gràcies en bona mesura també a la derivació des del riu Siurana.

Finalment, a les Terres de l'Ebre, l'embassament d'Ulldecona aquest dimecres havia arribat al 84,1%. En aquest cas les darreres pluges no han suposat un gran increment del volum, ja que porta uns mesos força ple. Fins l'octubre passat estava totalment buit, quan de cop es va omplir per la dana. Aquest pantà forma part de la conca del Xúquer i aquest dijous desembassava aigua de forma preventiva.