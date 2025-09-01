Desarticulada una organització criminal dedicada al tràfic de persones

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut deu persones aquest juliol entre Tarragona, Torredembarra i Madrid com a presumptes integrants d'una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb la finalitat d'explotar-los laboralment, principalment en restaurants de la localitat torrenca. Aquesta és la segona fase d'un operatiu que es va iniciar el 2023 i que ja acumula 22 detencions, entre els quals hi ha els suposats responsables de l'entramat.
Els delinqüents es dedicaven a la captació de persones estrangeres potencialment vulnerables per traslladar-les a Espanya i explotar-les laboralment en diversos restaurants que posseïen a Torredembarra. S'han detectat fins a 57 potencials víctimes, que han denunciat els fets.
L'abril del 2024 en la primera fase de l'operatiu denominat 'Napoleón-Aguazul' es van alliberar 25 possibles víctimes, a les quals se'ls va prestar assistència. Fruit de l'anàlisi dels elements intervinguts aleshores, així com les declaracions de les víctimes, s'han trobat indicis sobre la possible implicació de deu persones més. Així, entre el 21 i el 23 de juliol es van arrestar cinc persones a Tarragona, quatre a Torredembarra i una a Arganda del Rey (Madrid). Tots ells han estat posats a disposició del jutjat d'instrucció del Vendrell.