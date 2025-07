Controlat l'incendi de Paüls

Els Bombers han donat per controlat poc abans de les onze de la nit d'aquest dijous l'incendi forestal de Paüls, que va començar el dilluns al migdia. El foc ha afectat 3.321 hectàrees de superfície agrícola i forestal, més d'un miler de les quals al parc natural dels Ports. L'incendi encara estarà un mínim de 72 hores sota observació abans de poder-lo donar per extingit. 13 dotacions seguiran remullant la superfície cremada aquesta nit i afermant el perímetre.

Mort d'un bomber

L'agent dels Bombers que ha mort aquest dijous a la tarda en el marc de les tasques d'extinció de l'incendi, estava assegut en una roca de grans dimensions que s'ha desprès i que l'ha fet caure per un precipici de vint metres. Així ho ha explicat el cap d'intervenció dels Bombers, Joan Rovira, en una atenció als mitjans des de Tortosa on s'ha mostrat compungit per la notícia, que ha fet que "totes les preocupacions per l'incendi hagin passat a segon pla". La víctima, de 46 anys, és un bomber del parc de Granollers que treballava en l'extinció en una zona escarpada. Rovira ha explicat que el bomber esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumerola quan ha tingut lloc l'accident.

El Govern ha decretat un dia de dol oficial per aquesta mort. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el decret. Durant el dia de dol se suspenen les celebracions oficials i les banderes onegen a mig pal als edificis públics. L'agenda del president i dels consellers és privada. El Govern ha expressat el condol "més sentit" i l'escalf als familiars i amics de la víctima.