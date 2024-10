La consellera de Territori defensa el pla alternatiu

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que el 80% d'usuaris habituals utilitzen el pla alternatiu arran del tall ferroviari a Roda de Berà. Paneque ho ha afirmat aquest dijous a l'estació de Sant Vicenç de Calders, on membres de la plataforma Dignitat a les Vies han demanat millores pels usuaris de Reus deu dies després de la posada en marxa del pla, a la vegada que han lamentat els retards viscuts en els primers dies d'implementació.

Segons Renfe, el 37% dels passatgers només ha utilitzat el tren, mentre que el 63% opta pels serveis d'autobusos. "En un dispositiu d'aquesta tipologia, considerem que és un valor acceptable", ha remarcat Paneque, que ha reiterat que el pla alternatiu de mobilitat a causa de les obres del tall ferroviari és un "pla viu" i que s'anirà analitzant "dia a dia" el seu funcionament per adaptar-lo a les necessitats dels usuaris. Alhora, la consellera s'ha mostrat confiada en què un cop s'enllesteixin les obres del corredor mediterrani es recuperi el volum total de passatgers previ al tall ferroviari que es preveu que s'allargui fins, com a mínim, el mes de març.

Paral·lelament, des d'aquest dijous Renfe autoritza l'ús de bitllet de Rodalies per als trens regionals entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, amb la voluntat de descongestionar els combois de primera hora a l'R2 Sud, especialment fins a Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'una proposta de la qual el departament encara no ha valorat la seva eficàcia, pendent de veure la rebuda que té entre els viatgers. Aquesta mesura però, no serà l'única ni la definitiva per millorar l'aplicació del servei alternatiu, segons ha apuntat la consellera.