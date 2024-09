El conjunt romà de Centcelles acollirà el primer festival de reconstrucció històrica d'època tardoromana

El conjunt romà de Centcelles a Constantí acollirà del 12 al 13 d'octubre el primer festival de recreació històrica centrat en l'època tardoromada de la península Ibèrica. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i l'associació Septimani Seniores, impulsors de l'esdeveniment, convertiran l'espai en un campament militar de finals de l'Imperi Romà d'Occident. Per fer-ho, comptaran amb la participació de set entitats de reconstrucció històrica procedents de Tarragona, Barcelona, Madrid, Cantàbria i Màlaga, els quals oferiran diverses activitats, visites, espectacles i representacions quotidianes, militars i civils per "traslladar els visitants a inicis del segle V després de Crist", segons han detallat els organitzadors.

"El festival pretén ser una experiència d'immersió històrica total", ha subratllat el secretari de Septimani Seniores, Josep F. Roig. Per això, els organitzadors han destacat que es "cuidaran tots els detalls" en cadascuna de les activitats com són els vestits, les armes, els estris, així com objectes emprats, ja que la filosofia de l'entitat "es basa en mostrar reproduccions d'originals romans trobats tant a l'antiga Tàrraco com en altres punts d'Hispània".

Entre altres, els visitants podran veure i conèixer com era un campament militar romà, el qual comptarà amb soldats vestits d'època que interactuaran, es relacionaran i lluitaran contra un exèrcit de bàrbars al servei d'un emperador usurpador. "També veuran un hospital de refugiats civils, així com un clergue celebrant una missa paleocristiana", entre altres "sorpreses", segons ha destacat Roig.

Tot plegat, tindrà lloc en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni i una setmana després que el MNAT signés un conveni de col·laboració amb l'Institut Arqueològic Alemany per tal d'avançar en la recerca i la promoció de l'arqueologia, especialment en el cas del conjunt romà de Centcelles.