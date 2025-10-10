Condemnen el pare del nadó maltractat a Montblanc el 2019 a deu anys i mig de presó

L'Audiència de Tarragona ha condemnat el pare del nadó maltractat a Montblanc el 2019 a deu anys i mig de presó i a pagar 1 milió d'euros d'indemnització. El jutge l'ha declarat culpable d'un delicte de lesions amb deformitat greu i causació de pèrdua i inutilitat de diversos sentits i òrgans, i de greus malalties físiques i psicològiques, amb agreujant de traïdoria i de parentesc. També li ha imposat la prohibició d'acostar-se a l'infant a una distància inferior a 500 metres, així com comunicar-s'hi durant dotze anys. A més, li ha retirat la pàtria potestat durant dotze anys.
Pel que fa a la mare del nadó, la Sala l'absolt del delicte pel qual estava acusada i li aixeca les mesures cautelars acordades durant la tramitació d'aquesta causa. La sentència es pot recórrer al TSJC.