Concentració de famílies per reclamar més places escolars públiques d'I3

Amb consignes a favor de l'escola pública i de proximitat, més d'un centenar de persones s'han concentrat davant l'edifici de l'ajuntament de Reus per reclamar solucions després que una vintena de famílies s'hagin quedat sense places públiques d'I3 a la zona D de la ciutat. Concretament, les escoles La Vitxeta, Pi del Burgar i Rubió i Ors han completat totes les places d'oferta pública d'I3 per al curs vinent. Una situació que els afectats han criticat amb un gran mural pintat pels infants, on també s'han pogut llegir proclames per demanar més places a l'escola pública de la ciutat.

Es tracta d'un panorama que les famílies asseveren que van posar en coneixement de les administracions mesos enrere. "La seva previsió ha sortit deficient, com vam avisar. No hem de donar nosaltres les solucions, són ells els que les han de donar", ha etzibat Albert Badia, un dels pares afectats.

En aquest sentit, les famílies demanen concreció a la proposta plantejada la setmana passada per l'Ajuntament, que dibuixava un "grup singular" per redistribuir i donar resposta a aquesta problemàtica. "Si volen agafar vint nens del barri i anar-los posant en diferents escoles perquè els surti el percentatge és una manera de tapar forats, però no de solucionar el problema", ha assenyalat Badia. Segons les famílies, tant el departament d'Educació com el consistori els han respost amb "evasives" en relació amb aquesta qüestió. Alhora, han avisat que les mobilitzacions i les accions continuaran fins que l'administració els doni una resposta a les seves reclamacions.