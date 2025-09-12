Comença la veda

Els pescadors de la confraria de Tarragona han decidit avançar la veda perquè totes les embarcacions puguin complir amb els dies i la quota establerta per la Comissió Europea. "Amb la problemàtica dels dies, hi havia barques que no arribaven al novembre", ha explicat el vicepresident de la confraria tarragonina, Jaume Sans, que també ha subratllat que tota la flota del Mediterrani es troba en la mateixa situació, però que ells han optat per aturar-se per anar tots a la una i complir amb els topalls fixats. "Està tot el Mediterrani igual, no arribarem tots al novembre o desembre, si no donen més dies com l'any passat", ha apuntat.
Els mariners estan a favor de fer la veda per diversos motius, entre ells, pel fet que permet la regeneració marina i, per tant, això facilita que hi hagi més captures. Amb tot, consideren que són insuficients els 130 dies establerts per Europa. "Amb els tres mesos de veda què fem, si després podem anar a la mar tota la resta de l'any, crec que seria suficient", ha afirmat. "Estaria molt bé anar 180 dies a la mar, seria més que suficient", ha insistit Sans.
En paral·lel, també ha demanat una major planificació de les quotes pesqueres a inici d'any per poder organitzar-se. "No sabem mai quan començarem ni amb els dies que comencem. Aquest any, van començar amb -la reducció de -27 dies; després vam haver de canviar els coups", ha lamentat.
Un dels motius per avançar l'aturada biològica és poder capturar la gamba vermella per Nadal i evitar que es repeteixi la situació de l'any passat quan se'ls va prohibir pescar-ne. "Han de quedar-se a Tarragona sense agafar gamba? S'ha de quedar la gamba a la mar? Si no n'hi hagués cap, però de gamba n'hi ha", ha dit. Sans ha recordat que l'època nadalenca és quan van més car va aquest producte. A més, ha criticat que si no poden pescar aquest crustaci arribarà d'altres països.
Futur del sector
El vicepresident de la confraria de Tarragona ha assegurat que el futur del sector està a la corda fluixa: "quedem poques barques, érem 40 barques, ara som 22. A Cambrils, en queden 6 i eren unes 20-30, mirant moll per moll tots anem a menys, no tenim relleu, d'aquí a deu anys no quedarà ningú", ha sentenciat.