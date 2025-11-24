El Col·legi de l'Advocacia de Tarragona crida a erradicar la violència masclista

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha fet 1.167 assistències en el torn víctimes entre el gener i el setembre de 2025. D'aquestes, 618 s'han atès Tarragona, 436 al Vendrell i 113 a Valls. Es tracta d'una "lleu" disminució, d'un 1,2%, respecte al mateix període de l'any passat.
Les presidentes de la Comissió d'Igualtat de l'ICAT, Jennifer Macía i Begoña Cajaraville, han dit que la tipologia més comuna que atenen els lletrats del torn d'ofici – amb més de 400 advocats- és la violència física i psicològica. "La instrumentalització dels fills és molt comú en procediments de família, és un tipus de violència vicària, potser més lleu, però ho és", ha dit. Així mateix, Cajaraville ha asseverat que les dones joves denuncien més que les de més edat perquè aquestes tenen més "dificultat" en denunciar pel fet. Apunta que moltes han "normalitzat" el maltractament. Alhora, de de l'ICAT han destacat la violència econòmica com un altre tipus de violència, a través del control econòmic o de no pagar la manutenció.
En paral·lel, les presidentes de la comissió d'Igualtat han indicat que tenen la percepció que s'han incrementat les violències exercides entre menors d'edat, així com les violències digitals. Per Macía la clau és "batallar" des de la base amb més recursos pedagògics que eduquin els infants i joves. Segons Macía, la facilitat d'accés a informació a través de les xarxes socials i Internet, així com l'increment del consum de pornografia entre els menors són factors de "risc" vinculats a l'augment de les violències masclistes.
En el marc del 25-N, fan una crida a erradicar les violències vers les dones i exigeixen més recursos pedagògics per als joves.