La cirereta del pastís

La projecció d'un mapping sobre l'amfiteatre romà de Tarragona servirà per clausurar, els pròxims 28 i 29 de novembre, els actes per l'aniversari de la Tarraco25, el 25è aniversari del nomenament del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. Es tracta del primer videomapping que es projectarà sobre un amfiteatre a Espanya i dels pocs projectats sobre un amfiteatre romà a Europa. És més, segons l'Ajuntament, Tarragona serà la primera de les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles amb una peça audiovisual d’aquest tipus. Sota el nom 'El futur ja té memòria', la recreació audiovisual durarà 15 minuts i es projectarà en cinc sessions tant divendres com dissabte.
Les projeccions tindran lloc a les 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i les 23:00. Es podrà veure des de diferents punts propers al monument i, segons els organitzadors, la millor ubicació per gaudir-ne serà des de l'esplanada de davant l'amfiteatre.
L’espectacle servirà també per posar punt i final al NOW Fest-El Jardí Digital 2025.