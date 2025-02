La CGT denuncia el possible tancament de quatre grups públics de 1r d’ESO per al curs vinent al Camp de Tarragona. Es tracta dels instituts Jaume I (Salou), Torredembarra (Torredembarra), Jaume Huguet (Valls) i Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).

Els sindicalistes han fet públic aquest dilluns un informe en què critiquen la falta de transparència per part d’Educació en les dades de la planificació de l’oferta educativa per al curs 2025-2026. En la línia dels cursos anteriors, des de la CGT es queixen que no els convoquen a les comissions de participació i que triguen a publicar les actes de les taules locals de planificació de l’oferta educativa. A més, des de la CGT denuncien que “no és normal assumir que, si baixa la natalitat, cal tancar grups públics” i que correspon a “una decisió política fer-ho i mantenir els privilegis d’alguns o aprofitar l’oportunitat històrica per baixar ràtios i suprimir concerts educatius amb la privada”.

El sindicat i els centres afectats critiquen l’opacitat del Departament d’Educació i “no entenen” per què tanca un grup a l’únic institut públic mentre que al centre de la Salle - que està al costat de l’Institut Sant Pere i Sant Pau- no ho fan. Des de la CGT expliquen que aquest institut tarragoní ja s’ha constituït una plataforma formada per treballadors i famílies d’alumnes per rebutjar el tancament. El sindicat ha anunciat mobilitzacions.