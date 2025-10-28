El centre operatiu de la Diputació podria entrar en funcionament el 2029

La Diputació de Tarragona traslladarà el seu centre operatiu a l'antic edifici de Caixa Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco. Abans, es reformaran les instal·lacions que estan a punt de fer 50 anys per adequar-les als nous usos amb un pressupost de 8.9 milions d'euros. L'ens supramunicipal convocarà un concurs d'idees abans d'acabar l'any per escollir el millor projecte. Les obres es podrien iniciar el 2027 perquè l'edifici entri en funcionament el 2029 després d'anys d'abandonament.
L'edifici compta amb 7.076 metres quadrats en set plantes i tres subterranis. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha insistit que les noves instal·lacions han de ser "molt funcionals" per al personal de la Diputació. "Còmode, confortable i que s'hi pugui treballar a gust", ha dit. I també "més obert a la ciutadania i al món local", ha afegit.
Pel que fa al Palau de la Diputació al passeig de Sant Antoni, l'administració supramunicipal vol mantenir la part més institucional. Hi haurà espai per als grups polítics, s'hi faran els plens i les reunions i visites més institucionals. A més, Llauradó ha avançat que "estudien" traslladar-hi el Museu d'Art Modern de Tarragona, actualment ubicat a la Part Alta.