Cancel·len el Reus Music Festival

L'organització del Reus Music Festival ha cancel·lat l'esdeveniment que s'havia de celebrar el 25 d'octubre a la capital del Baix Camp, després d'haver-lo ajornat a l'agost. En una publicació a Instagram, comuniquen que "la decisió s'ha pres arran de la incompatibilitat de les dates proposades amb diversos artistes del cartell inicialment programat".
El certamen s'havia de celebrar els dies 29, 30 i 31 d'agost, però deu dies abans es va suspendre i es va passar a una sola jornada l'últim cap de setmana d'octubre. Des de l'organització al·legaven motius "logístics i de producció".
Ara, afirmen que són "conscients que les crítiques rebudes, en molts casos sense disposar de tota la informació, han generat un perjudici considerable", i que per això es veuen "obligats" a cancel·lar-lo "per causes de força major i alienes a la producció".
L'empresa organitzadora del festival és Vadecom Agency ha assenyalat que totes les persones que havien adquirit entrades rebran el reemborsament a través de la plataforma de venda en un termini de deu dies. L'Ajuntament de Reus donava suport al festival econòmicament.