Cancel·len el Reus Music Festival

L'organització afirma que hi ha incompatibilitat de dates amb els artistes.

Redacción

Tarragona

L'organització del Reus Music Festival ha cancel·lat l'esdeveniment que s'havia de celebrar el 25 d'octubre a la capital del Baix Camp, després d'haver-lo ajornat a l'agost. En una publicació a Instagram, comuniquen que "la decisió s'ha pres arran de la incompatibilitat de les dates proposades amb diversos artistes del cartell inicialment programat".

El certamen s'havia de celebrar els dies 29, 30 i 31 d'agost, però deu dies abans es va suspendre i es va passar a una sola jornada l'últim cap de setmana d'octubre. Des de l'organització al·legaven motius "logístics i de producció".

Ara, afirmen que són "conscients que les crítiques rebudes, en molts casos sense disposar de tota la informació, han generat un perjudici considerable", i que per això es veuen "obligats" a cancel·lar-lo "per causes de força major i alienes a la producció".

L'empresa organitzadora del festival és Vadecom Agency ha assenyalat que totes les persones que havien adquirit entrades rebran el reemborsament a través de la plataforma de venda en un termini de deu dies. L'Ajuntament de Reus donava suport al festival econòmicament.

