Cambrils, tu destino gastronómico

Cambrils es mucho más que playas doradas y aguas tranquilas: es un pueblo marinero con personalidad propia, donde la vida lenta mediterránea se vive intensamente. Su puerto pesquero no solo es el centro neurálgico de la economía local, sino también la base de muchas de las propuestas gastronómicas de la ciudad: aquí las barcas llegan cada día con pescado fresquísimo que después se encuentra directamente en las cartas de los restaurantes.

Pasear junto al mar y ver las barcas entrar en el puerto es una experiencia que conecta con la tradición y la esencia de Cambrils. Sus playas, galardonadas con distintivos de calidad ambiental, son ideales para familias, parejas y amigos que desean combinar el relax con actividades deportivas como el ciclismo, el paddle surf o la vela.

Cambrils, capital gastronómica de la Costa Dorada

La gastronomía es una parte esencial del ADN de Cambrils. Con más de 150 restaurantes y una larga tradición culinaria, está reconocida como un destino gastronómico de primer nivel en toda Cataluña. Aquí el mar y la huerta se encuentran en la mesa en cada plato: suquets de pescado, arroces marineros, pescados y mariscos, y productos de la huerta local que aportan un inconfundible toque mediterráneo.

Dos de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, Can Bosch y Rincón de Diego, han recibido prestigiosos reconocimientos como estrellas Michelin, demostrando que la cocina de Cambrils sabe combinar tradición e innovación en cada plato. Pero no solo los grandes restaurantes hacen grande a Cambrils: en las calles del centro y en el paseo marítimo encontrarás tapas, platos tradicionales y propuestas creativas que enamoran a cualquier paladar.

BOCA Cambrils: sabor con identidad propia

Para potenciar esta riqueza gastronómica y dar visibilidad al talento local, ha nacido la marca gastronómica BOCA Cambrils. Este sello celebra el sabor auténtico y la cultura alimentaria de Cambrils, impulsa el uso de productos frescos, de proximidad y sostenibles, e integra a toda la cadena alimentaria del territorio: desde productores y pescadores hasta restaurantes y cocineros.

Con BOCA Cambrils, el visitante puede descubrir un universo gastronómico único: rutas que ponen en valor el producto local, platos de temporada que evocan la tradición mediterránea y experiencias culinarias íntimas que conectan con la cultura del territorio. Es una marca pensada para disfrutar de una forma nueva y consciente de la cocina, donde cada bocado es una pequeña celebración del mar, la tierra y la pasión por los sabores.

Fiestas y eventos con mucho sabor

Cambrils se vive todo el año con un calendario gastronómico que invita a degustar los productos más emblemáticos del territorio. Desde muestras en torno al romesco o las jornadas de la alcachofa hasta fiestas gastronómicas que combinan música, demostraciones de cocina y actividades familiares, cada temporada es una oportunidad para redescubrir la ciudad con un buen plato en la mano.

Imagínate degustando una paella, compartiendo un plato de pescado con amigos bajo las estrellas o descubriendo nuevos sabores en cada rincón del puerto… Esto es Cambrils con BOCA: una experiencia que va más allá de la comida y que invita a vivir la vida con intensidad mediterránea.

Un destino para todos

Tanto si vienes en familia, en pareja o con amigos, Cambrils ofrece actividades para todos: desde relajarse en sus playas hasta explorar parques como el Parc Samà, los mercados locales y los museos que te conectan con la historia y la cultura de la zona.

Cambrils es un lugar para sentirse vivo, para compartir momentos inolvidables y para volver a casa con el corazón lleno de nuevas experiencias. Ven a descubrir Cambrils y deja que sus sabores, paisajes y su gente hagan que quieras repetir una y otra vez.