Brussel·les vol retallar un 65% els dies de pesca d'arrossegament

La Comissió Europea planteja reduir un 65% els dies de pesca el 2026 per a la flota d'arrossegament al Mediterrani, però, de nou, permetrà ampliar-los si el sector continua aplicant mesures compensatòries. Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a dues setmanes que els ministres d'Agricultura i Pesca de la UE es reuneixin per decidir les quotes de l'any vinent.
La reducció implicaria passar dels 27 dies de base actuals a 9. Tanmateix, la Comissió Europea deixa clar que el sector podrà sortir a la mar més dies si compensa l'impacte de l'activitat amb mesures de sostenibilitat. Brussel·les ha dit que l'objectiu és "continuar amb la recuperació" de les espècies al Mediterrani "mantenint els nivells de pesca del 2024".
L'any passat, la Comissió Europea va assignar 27 dies a la pesca d'arrossegament al Mediterrani argumentant que era necessària una reducció de l'activitat per revertir el deteriorament mediambiental. Tot i això, durant les negociacions amb els estats i davant el descontentament del sector, Brussel·les va avalar introduir una sèrie de mesures de compensació perquè els pescadors poguessin sortir a feinejar més dies, fins a 130, si les aplicaven.
Entre les mesures hi havia ampliar la mida de les malles; utilitzar portes de les xarxes d'arrossegament que siguin hidropropulsades i no toquin a terra per evitar fer malbé el fons marí; o ampliar les vedes i les zones protegides de pesca.
Resposta del sector
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Antoni Abad, ha afirmat que la proposta de la Comissió Europea per a les quotes de pesca del 2026 és "de màxims" i "més restrictiva" que la de l'any anterior. Tot i això, Abad fa una crida a la calma i matisa que és només "el punt de partida" per engegar les negociacions entre Europa i els estats membres.
Així, els pescadors catalans confien a defensar la feina feta i aconseguir que les restriccions proposades acabin sent "més suaus". "Això és un document de màxims i no podem fer-hi cas perquè, en una negociació, la Unió Europea sempre posa el topall a dalt", ha dit Abad, que no amaga, però, que li hauria agradat que la casella de sortida hagués estat "menys restrictiva".