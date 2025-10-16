British connection

Actualitat

L'aeroport de Reus estrenarà dues noves connexions amb Bristol i Newcastle el 2026.

Redacción

Tarragona |

Un avión de easyJet.
Un avión de easyJet. | EFE/Alejandro García

L'aeroport de Reus estrenarà dues noves connexions amb Bristol i Newcastle el 2026, operades per Easyjet. La línia de Bristol s'iniciarà el 25 de juny amb dos vols setmanals els dijous i diumenges, que s'allargaran fins el 22 d'octubre. Pel que fa als vols a Newcastle, començaran l'1 d'agost amb dos freqüències setmanals cada dimecres i dissabte fins el 24 d'octubre. Easyjet també té vols des de Reus cap a Belfast, Glasgow, Manchester i Londres.

A banda, les freqüències que Vueling ofereix amb destinació a Paris Orly passaran de les dues a les tres setmanals. Des del gener i fins al mes de setembre, l'aeroport de Reus ha rebut 1.184.990 passatgers, un 12,9% més que en el mateix període de l'any passat.

Client Challenge

L'interrogant passa ara per Ryanair i veure si Reus es suma a altres aeroports que han vist com l'aerolínia irlandesa ha suprimit o reduït la seva presència, com és el cas de Vigo, Santiago, Santander, Valladolid o Saragossa, entre d'altres.

