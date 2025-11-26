Actualitat

La DO Terra Alta ajuda als pobles del Montsià afectats pels aiguats amb el seu primer vi solidari.

Redacción

Tarragona |

Ampolles de vi Batecs de l'Ebre
Ampolles de vi Batecs de l'Ebre | ACN

La DO Terra Alta ha presentat el seu primer vi solidari. 'Batecs de l'Ebre' és un blanc de l'endèmica garnatxa blanca que es vendrà a benefici de cinc pobles del Montsià afectats per les inundacions de la borrasca 'Alice' a l'octubr: la Ràpita, Godall, Santa Bàrbara, Masdenverge i Alcanar.

La primera línia de producció s'ha fet amb el vi del celler Rialla premiat com a Gran Vi Garnatxa Blanca en l'edició 2025 dels premis Primavera de la DO. Es vendrà a 11,9 euros, dels quals es donaran uns 5 euros de benefici per ampolla, aproximadament, als pobles afectats.

La presidenta de la DO Terra Alta, Rosa Caballé, ha explicat que l'entitat ha volgut contribuir en la reconstrucció dels pobles ebrencs afectats per les inundacions amb aquesta primera iniciativa solidària. "Vam tindre la necessitat de fer alguna cosa tangible que reflectís els moments que vivíem i donar suport a la recuperació", ha dit. Els alcaldes han agraït la iniciativa pel suport econòmic, però sobretot moral que suposa, i han animat als ciutadans a celebrar les festes de Nadal amb aquest blanc benèfic a taula.

