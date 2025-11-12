Baló d'oxigen

El comissari europeu de Pesca, Costas Kadis, ha anunciat que la Comissió Europea treballa en "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any i cobrir així les necessitats de cara el període de Nadal. Ho ha dit en una compareixença al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas.
Segons Kadis, l'executiu farà un anunci respecte de la qüestió "molt aviat" amb l'objectiu que el sector compti amb "alguns dies addicionals" per treballar enguany. El comissari europeu també ha afirmat "l'esforç" dels pescadors per fer més sostenibles les seves pràctiques es "reflectirà" en la proposta de quotes pel 2026.
Per aquest 2025, la Comissió Europea va atorgar unes quotes que, en funció de la mida de les barques, oscil·laven entre 100 i 130 jornades de treball. Una xifra que el sector considera insuficient i que fa que, com a màxim, puguin treballar un de cada tres dies. De fet, la meitat dels pescadors d'arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar, segons dades de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, i si Brussel·les no ofereix més dies, no podran sortir més a la mar fins l'any que ve.
La possibilitat que Brussel·les permeti sortir a pescar més dies s'ha obert arran d'un informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca de la Comissió Europea que indicava que l'estat de les espècies de referència al Mediterrani occidental havien millorat clarament els darrers anys.
Quotes pel 2026
De cara a les quotes pel 2026, aquestes es discutiran i aprovaran en una reunió entre els ministres d'Agricultura i Pesca dels 27 a Brussel·les el pròxim mes de desembre. "Reconec plenament els esforços del sector i d'Espanya per aplicar pràctiques més sostenibles. I, de fet, els seus esforços ja han començat a donar fruits. Les dades científiques per aquest any són molt millors que l'any passat", ha dit el comissari europeu.
"La meva intenció és que això es reflecteixi en la nostra proposta per a les possibilitats de pesca del 2026. Per descomptat, sempre respectant l'evidència científica", ha afegit. Tanmateix, Kadis ha dit que "donar més dies de pesca al sector" seria "el més fàcil" per satisfer "temporalment" el sector i ha subratllat que les quotes "han de respectar el que diuen els científics".
Segons ha dit, la nova proposta també inclourà un mecanisme de compensació igual que enguany i les mesures adoptades pel sector en els últims mesos "també comptaran" en les noves quotes.