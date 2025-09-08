Alerta temporal

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dilluns al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs podran deixar més de 40 litres en mitja hora a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp. Les tempestes fortes també podran fer acte de presència en altres punts de Catalunya -més de 30 litres en 30 minuts- i hi ha un avís groc al Baix Penedès, Bages, Lluçanès, Berguedà, Solsonès, Terra Alta, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Anoia, Moianès, Osona, Garrotxa i Ripollès. Al llarg del dia, les acumulacions podran superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores, especialment al Baix Ebre i el Montsià, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
La intensitat i acumulació de pluja es mantindrà fins dimarts a la zona central i litoral sud de Catalunya.