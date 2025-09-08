Actualitat

Alerta temporal

Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses aquest dilluns al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Redacción

Tarragona |

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas.
Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. | EFE/Kai Försterling/Archivo

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dilluns al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs podran deixar més de 40 litres en mitja hora a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp. Les tempestes fortes també podran fer acte de presència en altres punts de Catalunya -més de 30 litres en 30 minuts- i hi ha un avís groc al Baix Penedès, Bages, Lluçanès, Berguedà, Solsonès, Terra Alta, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Anoia, Moianès, Osona, Garrotxa i Ripollès. Al llarg del dia, les acumulacions podran superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores, especialment al Baix Ebre i el Montsià, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

La intensitat i acumulació de pluja es mantindrà fins dimarts a la zona central i litoral sud de Catalunya.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer