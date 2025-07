Aixecat el confinament als municipis afectats excepte a Paüls

Protecció Civil ha enviat un missatge al mòbil a través del qual ha aixecat el confinament a tots els municipis afectats per l'incendi del Baix Ebre excepte a Paüls, on es demana "evitar la mobilitat i els desplaçaments entre nuclis urbans". Estaven confinats Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i els barris de Bítem, Jesús i els Reguers de Tortosa; mentre que a Pinell de Brai i Prat de Comte hi havia limitació de la mobilitat fora del nucli. Aquests confinaments afectaven unes 18.000 persones.

Els Bombers tenen estabilitzat ja el 90% del perímetre i confien arribar a la totalitat al llarg del dia, segons ha indicat el cap de la intervenció, Joan Rovira, des del centre de comandament de Tortosa.

Rovira ha destacat que durant la nit han pogut continuar treballant a consolidar el perímetre del foc i que han assolit la major part dels objectius que s'havien marcat. Amb tot, no poden donar encara per estabilitzat l'incendi ja que hi ha un parell de punts actius. Un se situa a Paüls, a la banda de l'obaga, i l'altre a la zona de Portelles, a la carretera que va cap a Prat de Comte. Tots dos són "punts elevats de difícil accés" on Rovira ha reconegut que els ha costat arribar amb línies d'aigua. Ha afegit que en aquests casos s'ha de treballar amb mitjans aeris i línies manuals, però ha reconegut que les tasques són complexes i requereixen temps.

Rovira ha indicat que la previsió és "positiva" però que estan pendents també de la meteorologia, ja que hi ha risc de pluja a prop i han de veure si hi ha vent "erràtic" per la proximitat a aquestes tempestes. "Volem ser prudents", ha manifestat. Així, ha indicat que els Bombers faran una nova actualització cap al migdia.