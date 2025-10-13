Afectacions pel temporal

Els Bombers han atès 340 avisos entre les 17.30 hores de diumenge i les 7 del matí d’aquest dilluns, dels quals 284 a la comarca del Montsià i 55 al Baix Ebre. Fins a les dues de la matinada havien fet 31 salvaments, la majoria de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs. Des del cos han explicat que alguns dels salvaments s’han fet “in extremis, com un cotxe que s’ha rescatat a pocs metres del mar”.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.950 trucades des de l’inici de l’episodi de pluges que han generat un total de 1.487 expedients. La majoria d’avisos han arribat des de la comarca del Montsià, un 74,75%, la més afectada per les pluges torrencials que es van registrar sobretot diumenge a la tarda. La resta de trucades s’han fet des de la comarca del Baix Ebre (15,06%) i el Baix Camp (3,17%).
Per altra banda, entre 1.000 i 1.100 persones han passat la nit en diferents pavellons esportius i centres públics habilitats. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha concretat que els centres on estan allotjades aquestes persones estan situats a diferents poblacions del Montsià i que acullen gent a qui les tempestes han enxampat fora o lluny de casa seva “fruit de desplaçaments” que s’havien fet durant el dia.
Reoberta l'AP7
L’AP-7 ha quedat reoberta entre Ulldecona i Freginals en sentit sud a quarts de dues de la matinada, mentre que en sentit nord es manté un carril tallat per netejar la via. Es mantenen tallades l’N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3408 entre Amposta i La Ràpita i la TV-3317 a Freginals. Els Bombers i els Mossos han revisat durant la nit la xarxa viària per fer neteja de la calçada i esgotament d’aigua acumulada. En alguns casos caldrà enviar-hi maquinària pesada per la presència de rocs o, fins i tot, d'algun mur esfondrat, segons han informat des de Bombers. El Grup d'Estructures Col·lapsades està inspeccionant diferents construccions i vies per valorar possibles afectacions estructurals.