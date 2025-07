Absolen l'home acusat d'agredir sexualment una menor

L'Audiència de Tarragona ha absolt l'home acusat d’agredir sexualment una menor l’1 de febrer de 2024, quan tenia tretze anys, en un carrer de la Part Baixa de Tarragona. En la sentència, el magistrat de la secció quarta argumenta que "no existeix prou acreditació" per sentenciar que l'investigat fos qui li va fer els tocaments a l'interior d'un pàrquing. "Considerem el quadre de prova suficient per acreditar els fets declarats com provats, però és insuficient pels efectes d'acreditar que l'acusat, que va negar la seva participació, sigui l'autor", sosté.

En la resolució, el magistrat també fa esment de l'informe mèdic d'urgències, fet el mateix 1 de febrer de 2024. Destaca que la doctora que va explorar la menor va corroborar que els genitals estaven eritematosos i envermellits. "És compatible amb el fet d'haver patit els tocaments denunciats", subratlla.

Finalment, el magistrat assenyala que en la seva declaració la menor no va aportar massa informació sobre com va ser el reconeixement de l'investigat. A banda, assevera que "no sembla lògic" que l'adolescent no fes referència al fet que l'investigat duia tatuatges a les mans, després de veure'l en tres ocasions prèvies a l'agressió. Alhora, indica que la primera descripció que va fer als Mossos d'Esquadra tampoc coincideix amb els trets de l'acusat.

La resolució, datada el 10 de juny d'enguany, aixeca les mesures cautelars que estiguessin encara en vigor. L'home va ingressar a la presó, de forma provisional, el 6 de febrer de 2024. Fiscalia li demanava tretze anys i sis mesos de presó per un delicte d’agressió sexual a menor de setze anys.