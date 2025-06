40 denúncies per conductes de risc entre ciclistes i conductors de patinet

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha posat 40 denúncies per conductes de risc entre de ciclistes i usuaris de patinets o vehicles de mobilitat personal. El cos policial ha desplegat entre els dies 19 i 25 de maig passats una campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit per detectar infraccions i vetllar per la protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris de la via pública. Han participat agents uniformats i de paisà de la Unitat de Trànsit i Transports. Durant els controls, s'han sancionat 22 persones per circular sense casc i altres elements de protecció, set per parar i estacionar en una zona on no podien i una per circular sota els efectes de l’alcohol o substàncies estupefaents.

També van multar quatre persones per circular per la vorera, quatre per portar un passatger en un VMP i dos usuaris de VMP per circular sense tenir l’edat mínima.

La Guàrdia Urbana també ha anunciat que es continuaran fent campanyes de sensibilització dirigides a tots els usuaris i conductors i també es portaran a terme controls de velocitat, d’alcoholèmia i de drogues al llarg de l’any.