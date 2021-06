Vulnerabilitat en temps de pandèmia

El programa està cofinançat en un 85% pel Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides i en un 15% pels pressupostos generals. Globalment la iniciativa repartirà 23,7 milions de quilos d'aliments arreu d'Espanya, dels quals 11,8 milions els repartirà la entitat humanitària. Eduard Martín, representant de l'àmbit d'Intervenció Social a l'Oficina Provincial Creu Roja a Tarragona, ha explicat en una entrevista a La Ciutat com treballaran al llarg d'aquest mes en l'entrega dels aliments i com han augmentat les demandes d'ajuda en els darrers 18 mesos.