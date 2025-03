El sector del vi en alerta

Els viticultors de Tarragona han rebut amb "preocupació" l'amenaça del govern nord-americà d'imposar aranzels del 200% als vins europeus. Alerten que amb el 50% de taxa impositiva que va aplica Trump en l'anterior mandat, les vendes de vi als Estat Units van caure més d'un terç i que gravar les exportacions un 200% farà molt complicat aconseguir vendre-hi cap botella de vi.

Joan Àngel Lliberia, propietari del celler Edetària de Gandesa, a la Terra Alta, ha reclamat que per fer front a l'amenaça de Trump cal acord i unitat en la defensa dels interessos del sector a Europa, "lideratge i idees clares". Lamenta "la desprotecció del ciutadà per part dels mateixos organismes europeus", mentre els comissaris es "barallen" per la tipologia d'impostos i es debaten "si gravar el vi com els alcohols", però "són incapaços de defensar-lo com un element cultural més de la dieta mediterrània".

Des de la DOQ Priorat consideren que seria un "problema" per la denominació d'origen si Trump posa aranzels del 200% perquè els Estats Units és el segon client més important dels cellers prioratins. Aproximadament, el mercat nord-americà representa el 20% de la producció de la DOQ Priorat. El president de l'entitat reguladora, Salus Àlvarez, també reconeix que tindrien "dificultats" per continuar venent el volum de vi que exporten als Estats Units.

Nous mercats

Des de la DOQ Priorat manifesten que els últims anys s'han reduït les exportacions al continent americà i estan apostant per Europa i el territori català. Des de la DOQ Montsant també apunten cap a Àsia. "Els objectius de futur no estan en funció d'anar a conquerir el mercat americà, sinó per conquerir el mercat català", sentencia Àlvarez. També els cellers terraltins, com Edetària, han començat a prospectar altres mercats, sobretot a Europa, com Croàcia, Eslovènia, Polònia i Bielorússia, o fins i tot el Kazakhstan.