"Queda molt per fer"

Encara es treballa en recuperar una normalitat que trigarà temps en arribar. Hi ha famílies que encara no han pogut tornar a les seves cases i recuperar la seva vida,. Alguns restaurants que van patir desperfectes per la força de l'aigua, no han pogut tornar a obrir les seves portes. Les obres per netejar i reparar les rieres no s'aturen així com tampoc les actuacions d'emergència per recuperar els camins rurals malmesos i que els pagesos puguin començar la campanya de cítrics. Les assegurances han començat a pagar i també s'esperen les ajudes que va anunciar el Govern.