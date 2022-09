Quatre químiques tarragonines construiran l'electrolitzador més gran d'Espanya

Les quatre companyies invertiran 230 milions d'euros per construir l'electrolitzador més gran d'Espanya, amb una capacitat de 150 MW en la primera fase i que entraria en funcionament el 2025. En una segona fase que començaria el 2027 s'invertirien 80 milions més per instal·lacions d'emmagatzematge elèctric i la capacitat de producció s'incrementaria fins a 1 GW.

L'electrolitzador utilitzarà preferentment energia renovable de proximitat i minimitzarà el consum d'aigua per produir hidrogen i oxigen d'origen renovable.

Tal com han indicat els promotors, l'hidrogen renovable es farà servir com a matèria primera en la indústria local com a combustible industrial. Tindrà usos en la mobilitat i s'injectarà a la xarxa de transport de gas natural. A més, es construirà un col·lector d'hidrogen que transportarà aquest gas entre l'electrolitzador, situat al polígon nord, i la zona sud per connectar els diferents consumidors a través d'una xarxa oberta.

Per altra banda, l'oxigen renovable tindrà usos a la indústria i es distribuirà mitjançant un gasoducte que ja existeix i que és propietat de Messer. IQOXE farà servir aquest oxigen per a la seva producció d'òxid d'etilè.

Les empreses han apuntat que l'electrolitzador suposarà una fita tecnològica ja que gràcies a les seves dimensions aconseguiran disminuir els costos associats a la producció d'hidrogen renovable mitjançant l'electròlisi. El projecte s'emmarca dins de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya i del corredor d'hidrogen de l'Ebre. Quan arribi a produir 1 GW suposarà un 25% de l'objectiu estatal del 2030 de generació d'hidrogen renovable.