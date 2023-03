Es quadrupliquen els casos atesos de menors víctimes d'abús sexual a Tarragona

S'han quadruplicat els casos atesos de menors d'edat víctimes d'abusos sexuals a Tarragona després de la posada en marxa del servei de barnahus a la demarcació. Si el 2018 la taxa d'expedients oberts per motius compatibles amb abús sexual era de 3,8 cada 10.000 infants, el 2022 es va elevar fins als 18,1 a Tarragona.

El centre va posar-se en funcionament el 2020 i des de llavors s'han atès 622 infants, 518 dels quals són nenes i 104 nens. Aquesta setmana s'ha posat en funcionament el nou edifici per aquest servei on s'atenen les víctimes en entorns adaptats i més amables al Complex Educatiu de Tarragona. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha destacat la necessitat de fer "emergir" una realitat que sovint s'ha "amagat".

Actualment, Tarragona té l’únic Barnahus en actiu, el qual ha servit com a prova pilot per estendre arreu de Catalunya l’estratègia d’atenció als menors víctimes d’abusos sexuals.

Els Barnahus són unitats integrades d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual. Es tracta d’un projecte inspirat en el model islandès. El centre té l’aspecte d’una llar perquè els infants i les famílies se sentin segurs. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i altres professionals que s’hi desplacen o que s’hi connecten per videoconferència. L’objectiu és concentrar tots els recursos en un sol centre i que la víctima i la seva família no hagin de recórrer a les diferents instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, centre mèdic, servei d’infància, entre d’altres.