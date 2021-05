President dels restauradors de Cambrils: "Estem esperançats però temorosos a la vegada"

Els serveis de sopar com un baló d'oxigen i a l'espera que el turisme faci acte de presència a la Costa Daurada per poder deixar enrere un any, que Martí cataloga de supervivència. El president dels restauradors cambrilencs afirma que porten un any molt dur, que en altres localitats ha provocat el tancament de restaurants, i que a Cambrils, gràcies al pes històric del sector gastronòmic, al públic local, estalviar costos i a saber reinventar-se durant els mesos més durs de la pandèmia, han pogut tirar endavant.