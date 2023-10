El port de Tarragona preveu doblar els creueristes durant la pròxima dècada

Al final d'aquesta temporada, per les instal·lacions portuàries hauran passat 110.000 persones en les 55 escales programades. La responsable comercial de Global Ports Holding, Alba Colet, ho ha apuntat en la segona 'Jornada de sostenibilitat i cura mediambiental en creuers i nàutica esportiva'. També ha indicat que els visitants es van gastar uns 18 euros de mitjana l'any passat i ha destacat que l'arribada de les navilieres tindrà enguany un impacte econòmic de 16 milions d'euros. Colet confia que aquesta xifra s'enfili fins als 43 milions en la pròxima dècada.

Colet ha explicat que volen complementar les operatives de trànsit amb les d'embarcament i desembarcament per contribuir en la diversificació de l'economia a la demarcació. Amb tot, ha remarcat que no volen "eliminar" els creuers de trànsit. "El passatger de trànsit sempre el voldrem perquè és un prescriptor, també futur, de la marca Tarragona i tot el seu conjunt, tenim escales que venen de Barcelona, les quals busquen un port diferent, amb una oferta turística i cultural important, hi encaixem molt bé", ha comentat.

En paral·lel, ha assegurat que Tarragona està a "anys llum" de la situació de Barcelona i que en cap cas es pot parlar de congestió. "Quan arriba un creuer es nota perquè hi ha més moviment a la ciutat, l'exercici és com organitzar el flux de passatgers, no és ni una situació d'alarma, crítica ni els 365 dies de l'any", ha defensat.

A banda, la responsable comercial ha explicat que les obres de la nova terminal estan "força avançades" i preveu que els mòduls que s'estan fabricant a Almeria arribin al Moll de Balears a finals d'any. Segons Colet, l'objectiu és que els treballs estiguin acabats a finals d'abril i que al maig ja puguin rebre els passatgers al nou equipament.