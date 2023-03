Moren tres joves de Camarles en un accident de tànsit al Perelló

Tres adolescents de Camarles han mort aquest diumenge en un accident de trànsit a la TV-3022 al Perelló, mentre que una quarta persona ha resultat ferida crítica, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Per causes que s'estan investigant, un cotxe que circulava en sentit nord, cap a Rasquera (Ribera d'Ebre), ha sortit de la via, ha caigut per un barranc i s'ha incendiat. El conductor del vehicle, major d'edat, és el que ha resultat ferit crític, que ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha desplaçat fins al Perelló arran del sinistre i en declaracions a la premsa ha explicat que els ocupants del vehicle anaven a veure un partit de futbol. Tot i això, no ha detallat l'edat exacta de les víctimes. El Camarles CF jugava aquest diumenge contra el Pinell CF a Pinell de Brai, un partit que ha quedat suspès cap a la mitja part.

Elena ha assenyalat que hi ha una investigació judicial oberta i que els Mossos faran "les investigacions que corresponen" i ha lloat l'atenció que el SEM ha brindat a les famílies de les víctimes "en una situació molt difícil". "És un impacte brutal per a tots els veïns i per a totes les famílies", ha assegurat. També ha explicat que l'Ajuntament del Perelló ha posat instal·lacions municipals a disposició dels familiars, concretament l'hotel d'entitats, que ha servit de punt d'atenció psicològica.

L'alcalde de Camarles, Ramon Brull, que ha acompanyat el conseller, ha afirmat que es tracta d'"un cop duríssim" per a la localitat, que és "un municipi molt petit" en què tothom té parentiu o almenys es coneix. No ha avançat si es declararà cap dia de dol al municipi ja que primer vol celebrar un ple extraordinari per "no prendre cap decisió en calent" i que hi hagi consens amb els grups municipals.