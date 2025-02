Montblanc recupera els seus nanos centenaris

Montblanc ha recuperat els vuit nanos centenaris que estaven “segrestats” al taller Avall de Reus. Aquest dimecres a dos quarts de deu, els Mossos d’Esquadra han accedit al local de l’empresa de restauració amb una ordre judicial, acompanyats d'una tècnica de Patrimoni per comprovar en quin estat es troben les figures. Després, han estat dipositades en caixes i traslladades fins a la capital de la Conca de Barberà en camió.

Els fets es remunten el març de 2023 quan els capgrossos van ser traslladats a Reus per restaurar-los amb un pressupost de 15.000 euros més IVA, subvencionat per la Diputació de Tarragona. Al juny de 2023, amb l’entrada del nou equip de govern, els regidors van veure que la justificació del projecte acabava el 30 de juny, i que no podrien complir amb els terminis estipulats, així que van decidir rescindir el contracte per "mutu acord" amb l'empresa.

En aquell moment, segons explica l'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, l’Ajuntament va contactar amb el taller per advertir-los que havien d’aturar la reparació, i des d’Avall els van confirmar que encara no havien començat la feina. Al cap d’uns dies, però, un advocat del taller va comunicar a l’Ajuntament que havien de pagar la restauració si volien recuperar els elements festius perquè els treballs ja s'havien dut a terme.

Llavors, el govern montblanquí va avisar el taller que el 13 de juny de 2024 anirien a recollir els nanos, però en arribar van trobar-se les portes del local tancades. Després d'aquest primer intent, l'Ajuntament va denunciar els fets i ara han obtingut l'ordre judicial per accedir a les dependències i recuperar els capgrossos.

Pallissó, ha celebrat la recuperació de les peces, però ha explicat que encara no s'ha fet una avaluació de l'estat en què es troben. Fonts del taller han explicat que els elements estan totalment restaurats i esperen la celebració del judici que podria ser al juny.