Menys oli i més car

Segona campanya consecutiva al territori en què la producció d'oli d'oliva caurà a la meitat. La campanya de l'oliva tornarà a ser "complicada", amb pèrdues significatives entre el 40% i el 50%, lleugerament millor que en la recol·lecta de l'any passat, quan les pèrdues van ser del 70%.

La sequera i la calor va afectar els olivers durant la floració i l'escenari d'escassedat d'oli situa l'inici de la campanya de collita en un context de preus disparats. La falta d'oferta, també a la resta d'Espanya, principal productor mundial d'oli d'oliva, ha provocat "un desgavell" en l'increment de preus de l'oli i també certa especulació. En pocs mesos el cost de l'oli per al consumidor s'ha doblat o triplicat.

Com detalla Antoni Galceran, responsable del sector de l'oli i l'oliva de la FCAC, la garrafa de 5 litres d'oli ha passat de valdre entre 25 i 28 euros a vendre's sobre els 40 euros, i el fruit, l'oliva, es pagava a uns 60 cèntims d'euro per quilo o menys, fa dos anys, i s'apropa ara a l'euro per quilo. Els pagesos alerten que aquest augment de preus no repercuteix a les seves butxaques, ja que amb els costos de producció disparats i la falta de fruit es tornaran a quedar sense guanys.

En aquest context, les cooperatives temen també que es freni el consum d'oli d'oliva i les exportacions.