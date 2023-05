Guanya el PSC

El PSC, liderat per Rubén Viñuales, ha tornat a guanyar les eleccions a la ciutat de Tarragona. A diferència de fa quatre anys, quan va empatar a escons amb ERC, els nou regidors que ha aconseguit li permeten posar distància amb els republicans de l'alcalde Pau Ricomà, que n'ha perdut un i s'ha quedat amb sis. El nou escenari, que requerirà molt possiblement de pactes, pot possibilitar als socialistes recuperar l'alcaldia que van haver de deixar fa quatre anys. El PP de Maria Mercè Martorell, passa de dos a quatre regidors, i es convertirà en la tercera força del ple, on també hi accedirà per primer cop Vox, amb tres regidors. Junts manté els tres representants, com els comuns mantenen els dos. Ciutadans i la CUP queden fora.

Viñuales ha afirmat que el partit ha rebut "l'encàrrec de governar la ciutat" i ha matisat que ho faran per a tothom. L'alcaldable ha assegurat que els socialistes volen "governar sols".

REUS

La candidata del PSC, Sandra Guaita, ha guanyat les eleccions amb vuit regidors, dos més que fa quatre anys. Els socialistes podrien tornar a recuperar l'alcaldia de la ciutat, després de la derrota de Lluís Miquel Pérez el 2011 davant de l'alcalde ara sortint, Carles Pellicer, però molt possiblement necessitaran pactes per aconseguir-ho. Junts per Reus, la formació que ara encapçalava Teresa Pallarès, ha perdut dos regidors i s'ha quedat en cinc, mentre que els seus actuals socis de govern, ERC de Noemí Llauradó, n'ha perdut un i també s'ha quedat en cinc, però ha escalat a la segona posició en nombre de vots.

La candidata socialista ha assegurat que aquest dilluns començaran "a construir la ciutat que volem" perquè "la ciutadania de Reus vol un canvi". L'alcaldable ja ha dit que s'asseuran a parlar amb aquells que vulguin "sumar-se al projecte de transformació".