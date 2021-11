La Generalitat preveu invertir 226 milions d'euros al Camp de Tarragona

La xifra total és molt superior als 48,9 milions del 2020, darrers pressupostos aprovats. A banda de l'adquisició de terrenys del Centre Recreatiu i Turístic a Vila-seca i Salou on ha d'anar el complex d'oci i joc, altres partides destacades són els aproximadament 17,5 milions per al nou edifici de l'hospital Joan XXIII de Tarragona o els 7,5 milions per a la mitigació del risc d'inundació al barri de la Salut de Salou.

Per comarques, el Tarragonès és la que s'emporta més inversió, amb 180 milions, seguida pel Baix Camp, amb 19,7, l'Alt Camp amb 16,9, el Priorat amb 5,5 i la Conca de Barberà, amb quasi 4 milions.

A partir d'ara, el projecte de pressupostos comença el camí parlamentari i dependrà de les negociacions entre les diferents formacions polítiques per a la seva aprovació definitiva.